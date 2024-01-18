Жителям российских мегаполисов спрогнозировали сильные снегопады

В некоторых городах России рабочая неделя завершится сильными снегопадами, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Начнутся они на западе Московской области сегодня во второй половине дня, а далее перейдут на другие города, рассказал он в беседе с RT.

В столице снег начнется в 15-18 часов, а к 20:00 накроет всю область. При этом температура воздуха составит 0...-2 °С, на севере региона -7...-8 °С.

«Очень разнообразная погода ждет подмосковных жителей в крещенскую ночь, — добавил Шувалов. — В пятницу температура будет -10 °С. Снег прекратится в первой половине дня. В субботу и воскресенье будет порядка -10...-15 °С».

После Москвы снегопады переместятся восточнее, утром в пятницу они придут в Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. Снег, по словам синоптика, будет идти в этих городах в течение двух суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. Ожидается, что за это время выпадет до 30—35 см снега.

«Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — отметил Шувалов.

Напомним, МЧС предупредило москвичей что 18 и 19 января ожидаются сильный снегопад и метель с порывами ветра до 15-20 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололед.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда в столицу вернутся 25-градусные морозы.