Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителям российских мегаполисов спрогнозировали сильные снегопады

Синоптик Шувалов: Москву, Казань и Нижний Новгород накроют сильные снегопады

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

В некоторых городах России рабочая неделя завершится сильными снегопадами, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Начнутся они на западе Московской области сегодня во второй половине дня, а далее перейдут на другие города, рассказал он в беседе с RT.

В столице снег начнется в 15-18 часов, а к 20:00 накроет всю область. При этом температура воздуха составит 0...-2 °С, на севере региона -7...-8 °С.

«Очень разнообразная погода ждет подмосковных жителей в крещенскую ночь, — добавил Шувалов. — В пятницу температура будет -10 °С. Снег прекратится в первой половине дня. В субботу и воскресенье будет порядка -10...-15 °С».

После Москвы снегопады переместятся восточнее, утром в пятницу они придут в Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. Снег, по словам синоптика, будет идти в этих городах в течение двух суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. Ожидается, что за это время выпадет до 30—35 см снега.

«Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — отметил Шувалов.

Напомним, МЧС предупредило москвичей что 18 и 19 января ожидаются сильный снегопад и метель с порывами ветра до 15-20 м/с. На дорогах будут снежные заносы, гололед.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда в столицу вернутся 25-градусные морозы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами