В Крыму вынесли приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте энергетики

Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва.

В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также нужно выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей, отметили в прокуратуре.

Накануне УФСБ задержало жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что житель Кременского района Луганской народной республики передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники. Мужчина руководствовался личными мотивами.

До этого УФСБ по Удмуртской Республике сообщала, что в отношении жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело о госизмене в связи с ее вступлением в запрещенную в России украинскую организацию.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии экс-главу отдела морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста.