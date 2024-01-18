Платформа «СберВместе» собрала более 25 млн рублей для акции «Добрый новогодний подарок»

На благотворительной платформе «СберВместе» в рамках акции «Добрый новогодний подарок» собрали рекордную за последние 3 года сумму в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Традиционно Сбер удвоит собранную сумму, а затем все средства направят на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире.

««Добрый новогодний подарок» — это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями. И это хорошая возможность сделать подарок самому себе: ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тысяч сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка Наталья Дудина.

В 2024 году на гранты до 1 млн рублей претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.