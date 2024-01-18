Аэропорт Внуково приостановил работу

В Москве аэропорт Внуково приостановил прилеты и вылеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

Агентство пояснило, что в районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Причины приостановки пока не назвали.

Утром в петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер» из-за беспилотника. По словам источника ТАСС, воздушная гавань временно ограничивала свою работу, из-за чего задержался рейс из Еревана. В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

Накануне международный аэропорт Казани закрывали на прилет и вылет из-за метели. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что неблагоприятные погодные условия не дали посадить некоторые самолеты. В итоге на запасные аэродромы ушли воздушные судна из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка.

Ранее рейс Сочи — Петербург сел в Саратове из-за неадекватной пассажирки.