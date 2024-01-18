Отказавшиеся платить за проезд пассажиры избили таксиста и выстрелили в него из ракетницы

В Казани трое мужчин избили таксиста, который попросил оплатить поездку до алкомаркета. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».
Вечером компания, направлявшаяся на улицу Закиева, уселась в такси на улице Татарстан. Водитель начал выполнение заказа, но через какое-то время клиенты захотели зайти в алкомаркет и потребовали немедленно остановить машину.
Таксист попросил расплатиться, однако пассажиры отказались и покинули салон. Тогда мужчина пошел за ними, но злоумышленники сначала избили его, а затем выстрелили в пострадавшего из ракетницы и скрылись с места происшествия.
Раненому потребовалась медицинская помощь, после чего он также обратился с заявлением в полицию. Правоохранители уже изучили запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала часть инцидента. Преступников разыскивают.
Ранее петербургский таксист попал в ДТП после того, как его избил пассажир.