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Профессор назвал критическую дозу алкоголя для человека

Профессор Данишевский: литр водки является критически опасной дозой для людей

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Depositphotos

Критически опасной для здоровья человека дозой алкоголя является 1 л водки, если при этом ничего не есть и не ходить в туалет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Кирилл Данишевский.

По его словам, добиться плачевного исхода путем употребления большого количества пива или вина сложнее, чем крепким алкоголем. Именно он наиболее опасен для человека, подчеркнул эксперт.

Профессор отметил, что наибольшую опасность алкоголь представляет для молодых людей, которые не являются зависимыми от алкоголя.

«Очень часто это молодые люди, которые не просто еще в зависимость не впали, у них это может быть второй эпизод злоупотребления алкоголем в жизни», — отметил Данишевский.

Кроме того, печальные последствия могут наступить с людьми из-за алкогольной интоксикации после праздников, заключил он.

Гепатолог Ашвин Дханда из Плимутского университета (Великобритания) до этого рассказал, что у людей с ожирением печени (жировым гепатозом) через две-три недели после полного отказа от алкоголя орган может восстановиться практически полностью.

Ранее психолог объяснила, как не поддаваться на уговоры пить алкоголь «за компанию».

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