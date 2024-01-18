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В Петербурге напали на студента и заставили отписаться от патриотических сообществ

В Петербурге студента избили и заставили отписаться от патриотических пабликов

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Shutterstock

Компания неизвестных напала на студента в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы. По словам самого 18-летнего молодого человека, к нему подошли три человека и напали. Неизвестные ударили его в лицо и оскорбили. После этого студента заставили отписаться от всех патриотических сообществ.

«Все происходящее мучители снимали на видео, которое затем появилось в групповом чате колледжа», — сообщается в публикации.

На данный момент полиция разыскивает нападавших. Известно, что правоохранители получили записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Брянске блогер сожгла свой паспорт и стала фигуранткой уголовного дела о надругательстве над гербом.

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