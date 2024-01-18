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В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров обсуждал с коллегой из Северной Кореи

МИД РФ: Лавров и Цой Сон Хи обсудили вопросы развития сотрудничества

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MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве 16 января вопросы двустороннего сотрудничества стран. Информация о содержании диалога министров появилась на сайте МИД РФ.

По данным министерства, в основном Лавров и Цой Сон Хи обсуждали детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

Отмечается, что были затронуты вопросы, связанные с графиком новых политических контактов, и выражено мнение о необходимости поддерживать темпы взаимодействия, а также совершенствования договорно-правовой базы.

В ходе диалога министры поговорили и о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, выразив приверженность дипломатическим методам урегулирования конфликтов.

16 января после переговоров Лаврова и Цой Сон Хи с министрами встретился Владимир Путин. Впоследствии в Кремле рассказали, о чем российский лидер говорил с представителем Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами.

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