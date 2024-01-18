Грузовик в Москве потерял на дороге 17-тонный контейнер с химвеществом

На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария, в ходе которой с фуры опрокинулся 17-тонный контейнер с химвеществом. Как выяснилось позднее, грузовик перевозил фторсодержащую кислоту. При падении контейнер с веществом пробил топливный бак, из-за чего по дороге разлилось 450 литров дизельного топлива, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

После падения из контейнера пошел пар, водитель отказался его вскрывать и рассказывать о пункте назначения своей поездки. По предварительным данным, у него не было документов на перевозку опасного вещества.

Течь в контейнере устранили, движение в сторону Московской области в это время наладили по одной полосе из трех. На место выехала полиция, экологи взяли анализ проб воздуха и не выявили превышения концентрации химических веществ.

В Татарстане ранее произошла авария с участием 10 грузовиков.