Выставка «Россия» позволяет россиянам «чувствовать себя частью большой страны»

Представленные на выставке-форуме «Россия» экспозиции заставляют большинство россиян (98%) гордиться своей страной. Такие данные следуют из результатов исследования НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди посетителей выставки.

Практически каждый десятый опрошенный узнал много нового о России и ее регионах, а 88% респондентов заявили, что порекомендуют выставку другим людям.

Почти все респонденты (90%) отметили, что им понравилось содержание выставки, а 89% высоко оценили качество мероприятий.

Кроме того, 94% опрошенных рассказали о том, что выставка «Россия» вдохновила их на перемены. Также 95% респондентов отметили, что после посещения выставки у них появилась вера в будущее и уверенность в завтрашнем дне.

Опрос НИУ ВШЭ и ЭИСИ проходил в январе среди посетителей выставки «Россия». Всего в исследовании приняли участие более 4200 респондентов.