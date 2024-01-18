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В Нижнем Новгороде водитель трамвая высадил девятилетнего мальчика в мороз

В Нижнем Новгороде девятилетнего ребенка высадили из трамвая

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Shutterstock/Evtushkova Olga

В Нижнем Новгороде ребенку пришлось самостоятельно идти домой по морозу из-за того, что его высадили из трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Школьник зашел в салон на Заречном бульваре. Спустя некоторое время у него потребовали оплату за проезд, но оказалось, что у девятилетнего ребенка проблемы с карточкой.

На ситуацию обратили внимание две пожилые пассажирки. Они были готовы заплатить за ребенка, используя свои карты, но водитель запретил пенсионеркам вмешиваться в сложившуюся ситуацию. В результате мальчика высадили на улице Гончарова.

О произошедшем узнали в региональном министерстве транспорта. На данный момент ведомство проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае водитель получил срок за то, что вытолкнул пенсионерку из автобуса.

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