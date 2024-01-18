Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, какой вред здоровью может причинить холодный чай

ОСН: в холодном чае содержатся оксалаты, формирующие камни в организме человека

close
100%
Freepik.com

Тонизирующий холодный чай считается полезным для здоровья, так как за счет содержания катехинов и танинов улучшает сосуды. Помимо этого, в нем содержатся минеральные вещества, антиоксиданты, помогающие бороться с воспалениями. Однако злоупотреблять этим напитком опасно – он может навредить людям, склонным к мочекаменной болезни, выяснила общественная Служба Новостей у экспертов.

В холодном чае содержатся оксалаты – вещества, участвующие в образовании камней в организме человека. Именно по этой причине его нельзя пить при мочекаменной болезни. Кроме того, специалисты предупреждают, что ледяные напитки очень вредны для желудка, провоцируют аритмию и могут вызвать спазм сосудов. По этой причине температура холодного чая не должна быть ниже 20 градусов.

Также врачи советуют не пить бутилированный холодный чай, который продается в магазинах – в нем слишком высокая концентрация сахара и консервантов.

При умеренном и правильном потреблении холодный чай улучшает работу мозга, активизирует работу сердечно–сосудистой системы и метаболизм, а также улучшает состояние кожи и помогает в профилактике образования раковых клеток.

Напомним, ученые также выяснили, что соединение под названием галлат эпигаллокатехина в зеленом чае может смягчить вред от кальяна.

Диетолог ранее рассказала, от каких болезней может защитить зеленый чай.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами