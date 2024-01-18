Эксперты рассказали, какой вред здоровью может причинить холодный чай

Тонизирующий холодный чай считается полезным для здоровья, так как за счет содержания катехинов и танинов улучшает сосуды. Помимо этого, в нем содержатся минеральные вещества, антиоксиданты, помогающие бороться с воспалениями. Однако злоупотреблять этим напитком опасно – он может навредить людям, склонным к мочекаменной болезни, выяснила общественная Служба Новостей у экспертов.

В холодном чае содержатся оксалаты – вещества, участвующие в образовании камней в организме человека. Именно по этой причине его нельзя пить при мочекаменной болезни. Кроме того, специалисты предупреждают, что ледяные напитки очень вредны для желудка, провоцируют аритмию и могут вызвать спазм сосудов. По этой причине температура холодного чая не должна быть ниже 20 градусов.

Также врачи советуют не пить бутилированный холодный чай, который продается в магазинах – в нем слишком высокая концентрация сахара и консервантов.

При умеренном и правильном потреблении холодный чай улучшает работу мозга, активизирует работу сердечно–сосудистой системы и метаболизм, а также улучшает состояние кожи и помогает в профилактике образования раковых клеток.

Напомним, ученые также выяснили, что соединение под названием галлат эпигаллокатехина в зеленом чае может смягчить вред от кальяна.

Диетолог ранее рассказала, от каких болезней может защитить зеленый чай.