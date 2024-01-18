Губернатор Ленобласти рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника над Ленинградской областью нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пишут «Известия».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника в ночь на 18 января. Это произошло впервые с начала СВО. По информации Минобороны РФ, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Других подробностей из официальных источников не поступало.

По информации Shot, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что власти северной столицы и области находятся на постоянной связи с силовиками. Идет следствие.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летевшего к столице БПЛА в Подольском городском округе.