Россиянам объяснили, когда и для чего набирать святую воду на Крещение 2024

19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Одним из его символов является крещенская вода, в целебные свойства которой верят люди. Набирать ее можно в течение двух дней, но лучше делать это сразу после ночной службы. Причем в этот день является святой любая вода, объясняется в материале Общественной Службы Новостей.

Крестный ход в 2024 году будет проходить в ночь с 18 по 19 января. Сразу после церковного обряда будет освящена вода, которая, по поверьям, обладает целительной силой. Вода, набранная 18 января в Сочельник, называется Богоявленской, а 19 января — Крещенской.

Считается, что в течение обоих дней – 18 и 19 января – вода имеет целебные свойства, но служители церкви советуют набирать ее после службы, в ночь с 18 на 19 января и до вечера Крещения. Лучше всего – в полночь. С наступлением 20 января вода уже не обладает мощной целебной силой.

Для освящения можно не стоять в очереди за водой, а набрать или принести свою. Лучше всего подойдет колодезная или родниковая вода. Важно, что если планируется пить или умываться водой, то лучше набрать ее в церкви, колодце или роднике, а не в речке или озере.

Хранить святую воду предпочтительнее в стеклянной емкости с крышкой, лучше всего убрать ее подальше от глаз в темное место. Всего хранится она может не более двух-трех лет.

Напомним, священники отмечают, что принципиальной разницы между крещенской водой и освященной нет.

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