Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили главные минусы квартир в сталинках

Брокер Ракута: в сталинских домах часто изношены коммуникации и нет лифта

close
100%
Shutterstock/BestPhotoPlus

В домах сталинской эпохи зачастую изношены коммуникации и нет лифтов. Об этом в беседе с aif.ru сказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он предупредил, что при покупке жилья в «сталинках» придется дополнительно потратиться на смену электроразводки, водоснабжения и водоотведения. Более того, только во время ремонта может выясниться, что в доме нельзя, например, установить кондиционер без согласования надзорных ведомств, потому что здание может находиться на гостевом маршруте или относиться к объектам культурного наследия.

Эксперт отметил, что во многих «сталинках» не заменяли деревянные перекрытия. Зачастую оказывается, что нельзя заливать бетонные полы и даже бетонное основание под душевую кабину. Деревянные перекрытия на такую нагрузку не рассчитаны — по стенам могут пойти трещины, объяснил Ракута.

Одним из главных минусов сталинских многоквартирников — отсутствие лифтов. Это может стать весомой проблемой для семей с маленькими детьми или пожилых людей.

«Если квартира находится на 3-4 этаже, то подниматься с сумками, самокатами, велосипедами по несколько раз в день будет, конечно, тяжеловато», — отметил Ракута.

Однако даже если лифт и есть в домах, то нередко он оказывается очень маленьким.

При выборе квартиры в «сталинке» эксперт посоветовал обращать внимание на мусоропроводы. В таких домах в некоторых квартирах они могут быть выведены прямо на кухню или замурованы в стенах. Чтобы исключить распространение насекомых и грызунов, при осмотре жилья перед покупкой лучше сразу узнать, работает ли мусоропровод или заварен, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться новостройками в конце 2023 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами