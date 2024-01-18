Россиянам перечислили главные минусы квартир в сталинках

В домах сталинской эпохи зачастую изношены коммуникации и нет лифтов. Об этом в беседе с aif.ru сказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он предупредил, что при покупке жилья в «сталинках» придется дополнительно потратиться на смену электроразводки, водоснабжения и водоотведения. Более того, только во время ремонта может выясниться, что в доме нельзя, например, установить кондиционер без согласования надзорных ведомств, потому что здание может находиться на гостевом маршруте или относиться к объектам культурного наследия.

Эксперт отметил, что во многих «сталинках» не заменяли деревянные перекрытия. Зачастую оказывается, что нельзя заливать бетонные полы и даже бетонное основание под душевую кабину. Деревянные перекрытия на такую нагрузку не рассчитаны — по стенам могут пойти трещины, объяснил Ракута.

Одним из главных минусов сталинских многоквартирников — отсутствие лифтов. Это может стать весомой проблемой для семей с маленькими детьми или пожилых людей.

«Если квартира находится на 3-4 этаже, то подниматься с сумками, самокатами, велосипедами по несколько раз в день будет, конечно, тяжеловато», — отметил Ракута.

Однако даже если лифт и есть в домах, то нередко он оказывается очень маленьким.

При выборе квартиры в «сталинке» эксперт посоветовал обращать внимание на мусоропроводы. В таких домах в некоторых квартирах они могут быть выведены прямо на кухню или замурованы в стенах. Чтобы исключить распространение насекомых и грызунов, при осмотре жилья перед покупкой лучше сразу узнать, работает ли мусоропровод или заварен, заключил эксперт.

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