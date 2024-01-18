В МЧС объяснили, почему в центре Челябинска слышны взрывы

Утром 18 января жители Челябинска сообщили в соцсетях, что слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом пишет портал 74.ru.

Так, один из местных жителей пояснил, что на проспекте Ленина слышал несколько раз громкие хлопки.

Однако в МЧС успокоили население, объяснив, что на одном из предприятий города утилизируют отходы производства. Громкие звуки могут быть слышны с 9:00 до 12:00, пока идут работы, отметили в ведомстве.

Этим же утром в Белгороде объявляли ракетную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что системы ПВО сбили десять ракет ВСУ. Обошлось без серьезных повреждений, однако в селе Мясоедово у одного дома выбило окна, во втором разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения. Также одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение правого коленного сустава.

Ранее над Ленинградской областью впервые перехватили дрон ВСУ, который должен был подорвать нефтяной терминал.