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В Махачкале трое детей пострадали при взрыве газа в частном доме

В Махачкале пять человек пострадали при взрыве газа

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Depositphotos

В Дагестане произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Во время пожара пострадали пять человек, среди них трое детей. Все они находятся в медицинских учреждениях региона, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Детали об их состоянии не уточняются.

Ранее в Подмосковье женщина получила порезы горла после взрыва бутылки пива.

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