Россиянам рассказали, почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение в футболке

Россиянам не стоит окунаться в прорубь на Крещение, которое отмечается 19 января, в футболке на голое тело. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, лучше выбирать те же вещи, что и для похода в бассейн или на пляж.

«Мы следуем нормам цивилизованного поведения. Не стоит изобретать что-то дополнительное. В футболках на голое тело я не вижу смысла. В древней церкви, например, священники не крестили женщин — для этого были созданы специальные церковные чины, потому что мужчинам смотреть на полуобнаженное женское тело было немыслимо», — отметил священник.

После купания в проруби он рекомендует надеть теплую верхнюю одежду и обувь, а также закутать голову в шарф.

Накануне в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в день Крещенских купаний нельзя употреблять спиртное, поскольку алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции. Врачи также рекомендуют разогреться непосредственно перед погружением в прорубь. Подойдут, к примеру, бег на месте или приседания.

Ранее спасатель рассказал, как оказать первую помощь пострадавшим при купании в проруби.