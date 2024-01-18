Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение в футболке

Иеромонах Макарий: в прорубь на Крещение не стоит окунаться в футболке

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам не стоит окунаться в прорубь на Крещение, которое отмечается 19 января, в футболке на голое тело. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, лучше выбирать те же вещи, что и для похода в бассейн или на пляж.

«Мы следуем нормам цивилизованного поведения. Не стоит изобретать что-то дополнительное. В футболках на голое тело я не вижу смысла. В древней церкви, например, священники не крестили женщин — для этого были созданы специальные церковные чины, потому что мужчинам смотреть на полуобнаженное женское тело было немыслимо», — отметил священник.

После купания в проруби он рекомендует надеть теплую верхнюю одежду и обувь, а также закутать голову в шарф.

Накануне в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в день Крещенских купаний нельзя употреблять спиртное, поскольку алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции. Врачи также рекомендуют разогреться непосредственно перед погружением в прорубь. Подойдут, к примеру, бег на месте или приседания.

Ранее спасатель рассказал, как оказать первую помощь пострадавшим при купании в проруби.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами