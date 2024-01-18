Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Новосибирска школьников эвакуировали из загоревшейся гимназии

В Новосибирске произошел пожар в гимназии

close
100%
МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирске пожарные ликвидируют возгорание в гимназии. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Персонал и учащихся оперативно эвакуировали из здания, о пострадавших не сообщается. Известно, что загорелся подвал.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция», – сообщается в публикации.

По данным НГС со ссылкой на одного из учителей, загорелось помещение, где размещались охранники. Информация о том, пострадал ли кто-то в этом помещении, не сообщается. В гимназии, по словам учащихся, отменили занятия и для первой, и для второй смены.

Ранее в Хакассии ревнивец с психическим заболеванием вывез жену в лес и поджег машину с ней.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами