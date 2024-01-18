В центре Новосибирска школьников эвакуировали из загоревшейся гимназии

В Новосибирске пожарные ликвидируют возгорание в гимназии. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Персонал и учащихся оперативно эвакуировали из здания, о пострадавших не сообщается. Известно, что загорелся подвал.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция», – сообщается в публикации.

По данным НГС со ссылкой на одного из учителей, загорелось помещение, где размещались охранники. Информация о том, пострадал ли кто-то в этом помещении, не сообщается. В гимназии, по словам учащихся, отменили занятия и для первой, и для второй смены.

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