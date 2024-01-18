Мужчина, обвинявший власти Канады в лесных пожарах, сам признался в 14 поджогах

Житель Канады обвинял власти страны в поджогах леса и сам признал себя виновным в разжигании более десятка пожаров. Об этом пишет The Guardian.

Брайан Паре неоднократно заявлял, что рекордные лесные пожары, которые бушевали в стране прошлым летом, — результат правительственного заговора. Мужчина был замечен неподалеку от мест, в которых были зафиксированы возгорания, а затем стал демонстрировать «определенный интерес к пожарам».

Поговорив с полицией, канадец стал публиковать в своих соцсетях материалы, посвященные лесным пожарам в провинции Квебек. Он комментировал посты, подчеркивая, что считает частые пожары результатом вмешательства правительства, а не изменения климата. Тогда полицейские установили устройство слежения на автомобиль Паре и выяснили, что он ездил в места, где позже возникали пожары. Паре подходил под профиль подозреваемого, разработанный специалистами, и в итоге был задержан. После ареста мужчина признался в разжигании девяти костров и заявил, что делал это, чтобы выяснить, действительно ли лес сухой или нет.

Было установлено, что Паре причастен к 14 поджогам, в результате которых были эвакуированы 500 домов в округе. Самый крупный пожар, произошедший по вине подозреваемого, уничтожил почти 873 гектара леса. К настоящему времени канадец признал себя виновным по 13 пунктам обвинения в поджоге и одному пункту обвинения — в «поджоге с пренебрежением к человеческой жизни».

Ранее следствие назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах.