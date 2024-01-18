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В РАН рассчитали ущерб для экономики России от преждевременных смертей

РАН: преждевременная смертность населения обходится РФ в 24 трлн рублей в год

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Преждевременная смертность населения обходится экономике России в 15 трлн до 24 трлн рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН.

Среди основных болезней, приводящих к ранней смертности, наибольший ущерб приносят заболевания системы кровообращения (3,5–4,8 трлн рублей в 2019 году), а также внешние факторы — ДТП, случайные отравления и т.д. (5,2 трлн рублей).

При этом в России стало меньше заболеваний новообразованиями, а также уменьшилось распространение сердечно-сосудистых заболеваний.

Преждевременной считается смерть раньше возраста ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году это было 73 года. В тот год преждевременно скончались 981,8 тысячи человек.

На этой неделе стало известно, что ученые из Технического университета Дании разработали алгоритм, который способен предсказывать продолжительность жизни человека с точностью до 78%.

Ранее ученые нашли простой способ продлить жизнь на 16 лет.

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