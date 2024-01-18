В Иране сообщили о семи погибших в результате ракетных ударов Пакистана

Жертвами ракетного обстрела, который пакистанские ВВС осуществили в отношении приграничного района Ирана, стали семь человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.

Как рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати, взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (04:00 мск). По его словам, под ракетный обстрел попала одна из иранских деревень, в результате чего погибли четыре ребенка и три женщины, которые не были гражданами Ирана.

Кроме того, взрыв слышали также рядом с городом Сераван. В этом случае обошлось без пострадавших.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана.

Ранее стало известно, что ВВС Пакистана при нанесении ударов вошли в воздушное пространство Ирана.