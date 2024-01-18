Женщина получила ранения после нападения ВСУ на Белгородскую область

Одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение правого коленного сустава после отражения средствами противовоздушной обороны атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая была доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ей предоставят всю необходимую медицинскую помощь.

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Также Гладков рассказал о повреждениях в результате украинского удара. В селе Мясоедово у одного дома выбило окна, во втором разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения.

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Губернатор заверил, что аварийные и оперативные службы уже работают на месте.

Утром 18 января в Белгороде объявляли ракетную тревогу.

Накануне Гладков сообщал, что за сутки ВС РФ пресекли две попытки украинских военнослужащих совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Так, в ночь на 17 января были уничтожены семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. А утром системой ПВО было сбито еще два беспилотника противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.