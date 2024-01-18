Россиянин избил металлическим ломом мужчин, отказавшихся есть с ним арбуз

Житель Перми напал с монтировкой на двух мужчин, которые не захотели попробовать предложенный им арбуз. Об этом говорится на сайте Пермского краевого суда.

Летом пьяный горожанин поссорился с сидящими на уличной скамейке мужчинами. Те не стали есть арбуз, который принес нападавший. На отказ местный житель отреагировал неадекватно. Он вернулся домой за металлическим ломом, спустился на улицу вновь и напал на пострадавших. Как доказало следствие, он умышленно нанес им обоим удары по различным частям тела. В результате у одного из потерпевших зафиксировали перелом ноги, а у другого — разрыв селезенки.

«В суде любитель арбуза признал вину частично. Рассказал, что оставшийся без селезенки мужчина удар по животу нанес себе сам. Второму потерпевшему удар по ноге он наносить не планировал, так вышло случайно, когда бил монтировкой по скамейке. Суд оценил показания подсудимого о неумышленном причинении вреда здоровью как недостоверные, вызванные стремлением уменьшить степень вины», — сказано в судебных документах.

Суд первой инстанции признал подсудимого виновным и отправил его в колонию на 5 лет, в январе дело было рассмотрено в краевом суде. Но там приговор, оглашенный осужденному ранее, был признан законным и обоснованным.

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