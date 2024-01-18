В Австрии предупредили о возможном прекращении поставок российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV опасается прекращения поставок российского газа в Австрию через Украину. Об этом в интервью газете Die Presse заявил глава организации Альфред Штерн.

«Мы считаем, что существует большой риск... Компаниям в России и на Украине придется подписать новый контракт на использование газопровода в конце 2024 года. Риск высок, но мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — сказал Штерн.

В декабре 2023 года австрийское издание eXXpress писало, что Австрия, вопреки ожиданию, нарастила зависимость от российского газа. В октябре страна приобрела у России около 90% от всего импортируемого объема топлива.

Отмечалось, что в третьем квартале 2023-го австрийская OMV закупила у «Газпрома» в два раза больше газа, чем годом ранее.

При этом в октябре сообщалось, что OMV ищет меры по диверсификации поставок.

Ранее посол России в Вене оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта.