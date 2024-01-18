Названы возможные даты проведения авиасалона МАКС в 2024 году

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к выставке.

В публикации отмечается, что до этого даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались.

Один из источников подчеркнул, что в текущий момент обсуждаются 23-28 июля 2024 года.

В июне 2023 года стало известно, что проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на 2024 год вместо 2023 года.

Уточняется, что МАКС также состоится в 2025 году.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.