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США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене

ABC: американцы нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене

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1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

США снова атаковали объекты движения «Ансар Алла» (хуситов) на территории Йемена. Атака была ответом на участившиеся атаки хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет телеканал ABC.

Официальные лица подтвердили факт удара по объектам мятежного движения.

ВС США нанесли удары по ракетным установкам движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена, ранее сообщил неназванный американский чиновник телеканалу Al Jazeera.

По его словам, атакам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, представляющие непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям военно-морских США в этом регионе. Американец подчеркнул, что тем самым, Вашингтон осуществил свое право на самооборону.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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Удары США по хуситам
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