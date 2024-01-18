В Марокко заявили о бремени стран со средним доходом при энергетическом переходе

Страны со средним уровнем дохода, включая Марокко, несут бремя энергетического перехода в мире. Об этом заявила министр энергетического перехода и устойчивого развития североафриканского королевства Лейла Бенали во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщает ТАСС.

«Бремя энергетического перехода в мире несут страны со средним уровнем дохода, в том числе Марокко, при этом они должны работать над своими программами устойчивого развития», — сказала Бенали.

По ее словам, власти Марокко выделяют в качестве приоритетной задачи решение проблем, связанных с окружающей средой и климатом. Бенали также подчеркнула, что правительство королевства заинтересовано в инвестициях в производство «зеленого» водорода и аммиака.

До этого в Совете Федерации РФ заявили, что деятельность Всемирного экономического форума в Давосе и выступление там Зеленского омрачили международное сообщество.

Ранее в ВОЗ предложили субсидии на ископаемое топливо направить в зеленую энергетику.