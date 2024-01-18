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Появилась информация о сотнях тысячах палестинцев, страдающих от голода в секторе Газа

ХАМАС: в секторе Газа более 800 тысяч палестинцев страдают от голода

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 800 тысяч палестинцев в секторе Газа вынуждены жить в условиях голода, вызванного агрессивными действиями Израиля. Об этом пишет ТАСС.

Представитель организации также обвинил Израиль в систематической войне против более чем двух миллионов жителей Газы, используя также голод и жажду как оружие.

По словам Хамдана, оккупанты препятствуют поставкам продовольствия, топлива, газа и других необходимых ресурсов. Перемещенные лица в районах сектора Газа также страдают от отсутствия необходимых вещей для нормальной жизни, таких как еда, вода, лекарства и кров.

17 января во Франции раскритиковали иск ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе. Недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не поддерживает иск Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН против Израиля из-за действий в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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