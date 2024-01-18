Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде

Большинство российских туристов отдыхали в Новый год в Таиланде

close
100%
Depositphotos

Если в прошлом году в Таиланде отдыхали в Новый год 24% путешественников из России, то в этом — уже каждый третий. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, второй год подряд самым популярным направлением для отдыха остается Таиланд.

На втором месте — поездки по России. В январе популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с предыдущим годом: 12% против 6%. ОАЭ и Индонезия были востребованы у 9% и 6% покупателей полисов от несчастных случаев, что практически соответствует прошлогоднему уровню.

По-прежнему самой распространенной причиной для обращения в страховую компанию остаются инфекционные и вирусные заболевания. В этом году клиенты сталкивались с ними чаще — в 31% случаев, тогда как в 2023 году — в 27%.

Существенно выросло количество обращений, связанных с различными травмами, — 17% против 10% годом ранее. С кишечными инфекциями и заболеваниями ЖКТ туристы обращались в 13% случаев, а за стоматологической помощью — в 7%.

Ранее в праздники россияне чаще стали ходить в театр и кино.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами