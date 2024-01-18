Новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде

Если в прошлом году в Таиланде отдыхали в Новый год 24% путешественников из России, то в этом — уже каждый третий. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».



Так, второй год подряд самым популярным направлением для отдыха остается Таиланд.

На втором месте — поездки по России. В январе популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с предыдущим годом: 12% против 6%. ОАЭ и Индонезия были востребованы у 9% и 6% покупателей полисов от несчастных случаев, что практически соответствует прошлогоднему уровню.

По-прежнему самой распространенной причиной для обращения в страховую компанию остаются инфекционные и вирусные заболевания. В этом году клиенты сталкивались с ними чаще — в 31% случаев, тогда как в 2023 году — в 27%.

Существенно выросло количество обращений, связанных с различными травмами, — 17% против 10% годом ранее. С кишечными инфекциями и заболеваниями ЖКТ туристы обращались в 13% случаев, а за стоматологической помощью — в 7%.

Ранее в праздники россияне чаще стали ходить в театр и кино.