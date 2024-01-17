Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии

Башкирская прокуратура открыла телефон горячей линии, куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что была запущена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан, которые пострадали в результате массовых беспорядков в Баймакском районе города. В ведомстве добавили, что по телефону можно сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции.

Звонки принимаются по номеру телефона : 8 (347) 276-28-46, который действует в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

До этого полиция Башкирии завела уголовное дело на участников массовых беспорядков, случившихся у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор Фаилю Алсынову (Алчинову).

Беспорядки в Баймаке произошли 17 января. Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания.

17 января суд приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам колонии.

28 апреля 2023 года Алсынов во время схода населения возле сельского дома культуры негативно высказался о представителях кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.

Ранее суд в Москве признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу, в которых содержится пункт о трудоустройстве «только для славян».