Россиянин подал в суд на фотографа после неудачной съемки

В Оренбурге конфликт между заказчиками фотосессии и фотографом закончился в суде. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда города.

Мужчина подал иск о возмещении утраченного заработка и компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что мать мужчины нашла в соцсетях фотографа и договорилась с ним на фотосъемку. Выполненная работа не устроила заказчиков, и семья в количестве трех человек, истец и его родители, отправились к исполнителю домой с требованием вернуть деньги за фотосессию.

Фотограф открыла расстроенным заказчикам дверь и плеснула на них из таза неизвестной жидкостью, после которой у потерпевших появилось жжение кожи. Они вызывали «скорую» и полицию.

В суде истец попросил вернуть исполнителя деньги за неудавшуюся съемку в размере 50 811,93 рубля, а также взыскать 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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