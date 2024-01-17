В Запорожской области 12 тысяч жителей остаются без света после атаки дронов

Более 12 тысяч жителей населенного пункта Пологи Запорожской области остаются без электроснабжения из-за атаки беспилотника ВСУ, в результате которой был поврежден трансформатор. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА вчера, 16 января, был поврежден трансформатор, питающий город Пологи и Пологовский район», – говорится в посте политика.

Балицкий отметил, что сотрудники предприятия «Таврия-Энерго» работают над восстановлением электроснабжения.

По его словам, о проблемах с подачей электричества уже доложено заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину.

Балицкий отметил, что вопрос электроснабжения в регионе требует оперативного решения, для чего привлечены соответствующие службы.

Накануне сообщалось об обстрелах объектов инфраструктуры в Запорожской области.

До этого украинских военных заподозрили в атаках на жилые кварталы Запорожья.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.