На Урале школа выплатит девочке компенсацию за травлю

Травля девочки в свердловской школе закончилась судебным разбирательством и взысканием компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент с травлей произошел в Юшалинской школе № 25 еще в апреле 2022 года: 13-летняя на тот момент ученица подверглась нападкам со стороны одноклассников. Девочка пожаловалась матери, что дети унижают и бьют ее. После одной из драк с одноклассницей родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы и Управление образования Талицкого городского округа. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали из-за возраста агрессора.

Тогда мать потерпевшей подала иск к родителям нападавшей школьницы, попросив взыскать в пользу дочери и себя в общей сложности 150 тыс. рублей.

Представитель школы на суде подтвердил факт драки между ученицами и отметил, что классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Суд отказал о взыскании компенсации с родителей обидчицы, но обязал выплатить компенсацию школу, где учатся участницы конфликта.

«Со школы в пользу несовершеннолетней и ее мамы взыскана компенсация морального вреда 40 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Также в пользу истца взыскано 30 тысяч рублей судебных расходов», — рассказали в пресс-службе суда.

Школа попыталась обжаловать решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров.