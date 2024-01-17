В Белгородской области несколько школ ушли на дистант

Ученики нескольких школ Белгородской области, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Украиной, переведены на удаленный формат обучение до конца третьей четверти. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В 20-км зоне от границы с Украиной все школы проводят третью четверть в дистанционном режиме», — говорится в публикации.

Согласно информации главы региона, дальше вышеуказанной зоны в тех районах, где продлили каникулы, удаленка вводится в течение месяца, дальнейшее решение по форме обучения будет принято после 16 февраля. Это затронет столицу области — Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский городские округа, а также два села Корочанского района — Мелихово и Дальняя Игуменка.

«Студенты СПО (Среднее профессиональное образование) также дистант», — отметил Гладков

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До этого Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону за минувшие сутки. Как написал губернатор в своем Telegram-канале, область подверглась атаке 10 беспилотников.

С начала спецоперации на Украине разные регионы России регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников. Чаще всего они атаковали именно Белгородскую область. С 24 февраля 2022 года региональные власти и Минобороны более 300 раз сообщили о появлении беспилотников над территорией субъекта.

Ранее четыре села Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.