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Командование казачьей лисичанской бригады заявило о продвижении на фронте

Казаки из бригады имени Платова усилили давление в Серебрянском лесничестве

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РИА Новости

Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают идти вперед. Об этом сообщает Telegram-канал «Атаман».

Отмечается, что на сегодняшний день бойцы бригады ведут штурмовые действия в Серебрянском лесничестве. При этом их командование сообщает о серьезных потерях врага. Так, за двое суток было уничтожено больше двух рот украинских военных.

«Больше двух рот националистических подразделений уничтожено, враг несет невосполнимые потери в кровопролитных боях, всех порвем кто принял фашизм и объявил нашего президента в международный розыск», — приводятся слова комбрига бригады с позывным «Гейзер».

Кроме того, Telegram-канал «Атаман» приложил видео с штурмом украинского окопа, который проходил 17 января. Отмечается, что противник полностью разбит на этих позициях. Также у украинских бойцов были обнаружены шевроны с карикатурным изображением президента России Владимира Путина.

«Шеврон очередной раз показывает намерения противника убивать и проводить террористические мероприятия в отношении нашего президента и Родины! Мы им сполна отомстили за шеврон с Владимиром Владимировичем», — заявил комбриг.

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