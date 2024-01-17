В Челябинске машина влетела в остановку с десятками людей

В Челябинске машина врезалась в полную людей остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 17 января в Советском районе на остановке «Мебельная фабрика». Сообщается, что водитель бордового легкового автомобиля потерял управление. Машина влетела в остановку, где стояли десятки людей.

В результате произошедшего пострадал мужчина и пожилая женщина. Их забрали медики скорой помощи. Информации об их состоянии на данный момент не поступало.

До этого в Новосибирске автомобиль врезался в остановку. Водитель машины марки Mazda не справился с управлением, в результате пострадал малолетний ребенок.

Ранее в Нижнем Тагиле маршрутка сбила женщину и влетела в остановку.