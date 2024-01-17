Россиянин, вымогавший у девочки из Калуги откровенные фото, отправится в колонию

В Калужской области суд признал 47-летнего москвича, вымогавшего откровенные фото у маленькой калужанки, виновным. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по области.

Правоохранители установили, что в 2023 году подсудимый познакомился в мессенджере с несовершеннолетней, младше 14 лет, проживавшей в Калуге, и угрожал ей распространить порочащую ее информацию, если она не пришлет ему фотографии. Девочка, опасаясь осуществления угроз, выполняла инструкции мужчины и отправила ему пять откровенных снимков.

Суд признал москвича в преступлении против половой неприкосновенности ребенка и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее крымчанину, который надругался над шестилетней соседкой, вынесли приговор.