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Россиянин, вымогавший у девочки из Калуги откровенные фото, отправится в колонию

Москвича, вымогавшего у девочки из Калуги откровенный фото, отправили в колонию

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В Калужской области суд признал 47-летнего москвича, вымогавшего откровенные фото у маленькой калужанки, виновным. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по области.

Правоохранители установили, что в 2023 году подсудимый познакомился в мессенджере с несовершеннолетней, младше 14 лет, проживавшей в Калуге, и угрожал ей распространить порочащую ее информацию, если она не пришлет ему фотографии. Девочка, опасаясь осуществления угроз, выполняла инструкции мужчины и отправила ему пять откровенных снимков.

Суд признал москвича в преступлении против половой неприкосновенности ребенка и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее крымчанину, который надругался над шестилетней соседкой, вынесли приговор.

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