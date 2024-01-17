В Госдуме хотят упростить получение ВНЖ для одной категории иностранцев

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который в случае принятия упростит получение вида на жительство для иностранцев — представителей коренных народов России. Об этом сообщает ТАСС.

Вид на жительство без получения разрешения на временное проживание предполагается выдавать иностранным гражданам, являющимся представителями коренных народов России или же имеющим таких родителей.

Список коренных народов будет утверждаться правительством РФ.

В пояснительной записке указано, что, по оценкам из открытых источников, около 20 млн человек, живущих за пределами РФ, считают русский язык родным или являются представителями народов, исторически проживающих на территории нашей страны.

Авторы инициативы, депутаты Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков (оба от партии «Справедливая Россия — За правду») отмечают, что при желании стать гражданином РФ этим людям приходится проходить длительные бюрократические процедуры, в общей сложности занимающие около шести лет. Они предлагают упростить этот процесс.

19 декабря сообщалось, что в РФ будут выдавать ВНЖ иностранцам, подвергшимся преследованию за поддержку России.

Ранее в Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства.