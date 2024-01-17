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Развратившего школьницу московского учителя истории арестовали

В Москве суд арестовал развратившего школьницу учителя истории

В Москве учителя истории, развратившего школьницу, отправили под арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Люблинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Владимира Миргородского, которому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о развратных действиях.

Сообщается, что учитель признал свою вину. Его заключили под стражу до 15 марта.

До этого 27-летнего московского учителя заподозрили в совращении трех учениц. Родители 13, 14 и 17-летней девочек обратились в полицию и сообщили, что педагог вел с их детьми переписку непристойного содержания.

Ранее в Свердловской области учитель совратил 16 школьников.

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