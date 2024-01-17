Полицейские арестовали грабителя, оплатившего заказ в McDonald's украденной картой

В Уэльсе грабитель был пойман после того, как использовал украденную банковскую карту, чтобы расплатиться в McDonald's, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, Джейсон Джонс забрался в чужую квартиру и совершил ограбление, пока хозяева дома спали. После этого вор поехал в McDonald's в соседнем квартале и оплатил заказ украденной банковской картой.

Офицеры смогли арестовать мужчину, используя данные об оплате, а также изучив камеры видеонаблюдения. Джонс признал вину в ограблении и был приговорен судом к четырем годам лишения свободы.

Пользователи соцсетей посмеялись над Джейсоном, назвав его «не самым умным» преступником.

«Ну зато теперь он точно не будет голодать и мерзнуть», — пишут комментаторы.

Ранее в Италии преступника выпустили из тюрьмы из-за слишком жирной для него пищи.