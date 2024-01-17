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На Урале пять человек пострадали из-за утечек газа

В Челябинской области пятеро жителей пострадали из-за утечек газа

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МЧС России

В Челябинской области из-за утечек газа из бытовых баллонов пострадали пятеро человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Два инцидента произошли в разных районах области. Первый — в деревне Дербишева Аргаяшского района. Там пострадали трое взрослых, с ожогами их доставили в медицинское учреждение. Второй — в СНТ «Узункуль» Сосновского района. В результате инцидента пострадали двое людей, в том числе 16-летний подросток, им также потребовалась помощь врачей.

Ранее нижегородская семья попала в больницу с отравлением угарным газом, их удалось спасти благодаря соседям.

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