Путин попросил найти способ врачам раньше выходить на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил разработать сбалансированный план раннего выхода на пенсию медикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение Путина к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения. В госучреждениях люди работают много и работают подчас без всяких ограничений, имею в виду обязанность оказывать любые виды помощи медицинской, причем круглосуточно», — заявил Путин.

По его словам, Минздрав должен проработать это поручение совместно с экспертным сообществом, при этом сделав упор на все формы собственности медучреждений, в том числе частных. Путин пояснил, что частные медцентры имеют возможность давать своим сотрудникам работать по пять или по три часа в разные дни, что также необходимо учесть для достижения справедливости.

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