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Путин попросил найти способ врачам раньше выходить на пенсию

Путин поручил разработать сбалансированный план раннего выхода на пенсию медикам

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил разработать сбалансированный план раннего выхода на пенсию медикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение Путина к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения. В госучреждениях люди работают много и работают подчас без всяких ограничений, имею в виду обязанность оказывать любые виды помощи медицинской, причем круглосуточно», — заявил Путин.

По его словам, Минздрав должен проработать это поручение совместно с экспертным сообществом, при этом сделав упор на все формы собственности медучреждений, в том числе частных. Путин пояснил, что частные медцентры имеют возможность давать своим сотрудникам работать по пять или по три часа в разные дни, что также необходимо учесть для достижения справедливости.

До этого россиянам рассказали, как докупить стаж к пенсии.

Ранее в России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию.

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