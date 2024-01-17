Россиянин выпал из окна седьмого этажа, когда развешивал белье

В Преображенском районе Москвы мужчина выжил после падения из окна седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из окна многоэтажке на Открытом шоссе в Москве выпал мужчина, 45-летний пострадавший развешивал на балконе белье, неудачно споткнулся, не смог удержать равновесие на скользком покрытии и сорвался с высоты седьмого этажа.

Мужчина выжил, но получил серьезные травмы, его доставили в городскую клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что домашними делами россиянин решил заняться ночью.

Ранее екатеринбуржец выпал из окна четвертого этажа.