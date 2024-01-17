В Гидрометцентре рассказали, где в России ожидаются сильные морозы на Крещение

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы ожидаются в Крещенскую ночь на Урале и в южной части Сибири. Его слова приводит ТАСС.

«На Урале — хорошие морозы. В Свердловской области — от 20 до 24 градусов ниже нуля, я говорю о ночных температурах, в Крещенскую ночь, в Челябинской области — до минус 22-24 градусов, даже в Курганской области, это самый-самый юг Урала, там тоже температура ниже 20 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, на юге Сибирского федерального округа будет фиксироваться температура от 22 до 28 градусов ниже нуля.

Накануне Вильфанд предупредил, что на территории нескольких регионов России в ближайшее время будут наблюдаться погодные аномалии. На юге страны сильно потеплеет, а в европейской части россияне столкнуться со сложной синоптической ситуацией. Самая холодная погода в европейской части России будет в ночь на четверг, когда в Москве похолодает до 21-22 градусов мороза.

Ранее москвичам рассказали прогноз погоды на Крещение.