Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело завели после пожара на заводе в Ростовской области

СК завел уголовное дело по факту пожара на заводе в Ростовской области

close
100%
МЧС РФ по Ростовской области

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев, пострадавших, представителей предприятия, изучают документы и устанавливают детали случившегося.

Пожар на заводе в Шахтах произошел утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате пожара пострадали 10 человек. Шестеро из пострадавших госпитализированы. У троих диагностировали ожоги, еще три человека доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказали помощь в травмпункте и отпустили домой.

Ранее в Госдуме заявили о проверке воинской части в ДНР, где при пожаре исчезло оружие.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами