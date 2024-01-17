Уголовное дело завели после пожара на заводе в Ростовской области

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев, пострадавших, представителей предприятия, изучают документы и устанавливают детали случившегося.

Пожар на заводе в Шахтах произошел утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате пожара пострадали 10 человек. Шестеро из пострадавших госпитализированы. У троих диагностировали ожоги, еще три человека доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили травмы легкой степени, им оказали помощь в травмпункте и отпустили домой.

Ранее в Госдуме заявили о проверке воинской части в ДНР, где при пожаре исчезло оружие.