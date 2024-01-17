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Лифт с пассажиркой рухнул с высоты седьмого этажа в многоэтажке Екатеринбурга

«Е1»: в Екатеринбурге лифт с пассажиркой сорвался с седьмого этажа

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш в девятиэтажном доме рухнул лифт с пассажиркой, женщина получила травмы. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в девятиэтажке в спальном районе Екатеринбурга, женщина села в лифт на восьмом этаже, чтобы спуститься вниз, кабина сорвалась во время движения с высоты седьмого этажа.

По данным «Е1», пострадавшая получила травму позвоночника. В управляющей копании, обслуживающей дом заявили, что у них нет информации о случившемся, в лифтовой компании сообщили, что детали произошедшего им неизвестны, лифт отключен, на месте работают механики.

Ранее в Казани девушка пролетела восемь этажей в сорвавшемся лифте.

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