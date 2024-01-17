В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога» — написал градоначальник в 16:43 мск.

В последний раз в Севастополе объявляли воздушную тревогу 5 января. Тогда сирены сработали трижды за сутки. В тот день Развожаев заявил, что граждане могли увидеть дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. Он призвал жителей сохранять спокойствие и пояснил, что дым появился в результате применения табельных средств маскировки российскими военными.

16 января жители Севастополя услышали в центре города громкие звуки. Губернатор Развожаев объяснил их происхождение тренировкой расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО).

Ранее у побережья Севастополя обнаружили чужеродные интенсивные волны.