Рейс Сочи — Петербург сел в Саратове из-за неадекватной пассажирки

Самолет, летевший из Сочи в Петербург, сел в Саратове из-за неадекватной женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, 17 января пассажиры самолета сообщили, что рейс приземлился в аэропорту Гагарин. Причиной посадки воздушного судна стало неадекватное поведение одной из пассажирок.

Очевидица произошедшего рассказала, что женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения. Ее сняли с самолета, передает «ЧП Сочи». Рейс задержали на час.

«Командир сказал, что заполнят документы и мы полетим до пункта назначения», — рассказала очевидица, передает Telegram-канал.

До этого в Сочи на час задержали вылет самолета в Петербург из-за хулиганской выходки пассажира. Мужчина закурил на борту воздушного судна.

Ранее в США у самолета в небе отвалился люк аварийного выхода.