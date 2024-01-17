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В Голландии хотят лишить статуса беженца прибывших с Украины иностранцев

Нидерланды планируют лишить статуса беженца иностранцев, прибывших с Украины

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IMAGO/Global Look Press

Нидерланды планируют лишить статуса беженца людей, прибывших с Украины, но не являющихся гражданами этой страны. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на решение Верховного суда Нидерландов.

По данным телеканала. речь идет о 2,9 тыс. человек. Это граждане третьих стран, имевшие разрешение на временное проживание на Украине и бежавшие из этой страны с началом специальной военной операции.

Однако действие Директивы ЕС о временной защите уравняло их в правах с украинскими гражданами. Позднее власти ЕС разрешили странам объединения самостоятельно принимать решение о действиях в отношении этой группы людей. В сентябре 2023 года Нидерланды решили прекратить поддержку данной группы, из-за чего судебные разбирательства дошли до высшей инстанции.

«Они могут подать заявку на получение разрешения на проживание, например, в качестве беженцев. Однако многие страны, откуда они прибыли, считаются правительством безопасными, что делает их шансы крайне небольшими», — сообщили в суде.

До этого стало известно, что около половины украинских беженцев не нашли работу в Европе.

Ранее в Германии призвали отправить украинских беженцев на фронт.

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